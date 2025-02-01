أمرت النيابة العامة بالفيوم بالتصريح بدفن جثمان حارس بيت الأسد بحديقة حيوان الفيوم، بعد أن هاجمه أسدا ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول إلى المستشفى العام.

وشيع أهالي حي دار الرماد بمدينة الفيوم، جنازة الحارس وسط حالة من الحزن، حيث أدى المصلون الجنازة على المتوفى، وتم نقل الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة في منطقة البارودية.

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم قد تلقي إخطاراً من العميد حسن أبو عقرب مأمور قسم أول الفيوم، يفيد بورود بلاغ هجوم أسد على حارسه بحديقة الحيوان.

انتقلت الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع سعيد جابر علي محمد الدش 47 سنة، عامل بحديقة الحيوان، إثر هجوم الأسد عليه أثناء تقديم الطعام له وغلق القفص، فهاجمه الأسد بغتة حتى أصابه في رأسه؛ ما أسفر عن مصرع العامل.

كما تمكنت الشرطة من تصفية الأسد، وتم نقل جثة العامل إلى المشرحة.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة، وصرحت النيابة بدفن جثة العامل، كما صرحت بدفن الأسد بالمدافن الصحية بالحديقة.