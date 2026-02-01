صحة جنوب سيناء تواصل فعاليات المسح التدريجي لرصد الأمراض غير السارية وعوامل الخطورة

تواصل مديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء، تنفيذ أعمال المسح التدريجي لرصد الأمراض غير السارية وعوامل الخطر المرتبطة بها في مختلف مدن المحافظة، ضمن الحملة القومية التي تُنفذ في إطار مبادرة الأمراض المزمنة التي تتبناها وزارة الصحة والسكان.

ويهدف المسح، إلى تعزيز الوقاية الصحية، ورفع كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ودعم التخطيط الصحي المبني على أسس علمية دقيقة.

وقال الدكتور محمود العقيلي، مسئول المبادرات الرئاسية، إن أعمال المسح تستغرق يومين لكل حالة، من خلال ملء استبيان شامل عن الحالة الصحية، بجانب إجراء عدد من الفحوصات والتحاليل الطبية التي تشمل تحليل السكر التراكمي، وفحوصات الاعتلال الكلوي، وفيروسات الكبد، وفحوصات السمع والبصر، بالإضافة إلى تحاليل الدم والطفيليات، والدهون الثلاثية، والكوليسترول.

وأوضح العقيلي، أن أعمال المسح مستمرة حتى 15 فبراير الجاري، وتستهدف 510 أسر بكل مدن المحافظة، مشيرًا إلى أن اختيار هذه الأسر يتم وفق منهجية علمية دقيقة تضمن تمثيل مختلف الفئات السكانية والمناطق الجغرافية، بما يحقق نتائج دقيقة تعكس الوضع الصحي الفعلي بالمحافظة، مع الالتزام الكامل بسرية البيانات الشخصية للمشاركين.

وأكد أن المسح يُجرى وفقًا للمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، بواسطة فرق طبية مدربة تحرص على الحفاظ على خصوصية المواطنين، ويُعد خطوة مهمة لدعم السياسات الصحية بالمحافظة، وتعزيز الوعي المجتمعي بالأمراض غير السارية، وتشجيع المواطنين على اتباع أنماط حياة صحية، فضلًا عن تحديد الفئات المستحقة للتدخلات الوقائية والعلاجية.

وأشار إلى أن تنفيذ المسح يتم بمشاركة فريق متكامل يضم أطباء وتمريض وفنيو معامل تابعين لمديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء، بجانب متخصصين من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن التكامل بين الجوانب الصحية والإحصائية، وذلك تحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.