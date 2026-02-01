قال الكاتب الدكتور عاطف بطرس العطار إنه سعيد بالاحتفاء والتعاون مع دار الشروق لتقديم كتابين جديدين للقراء العرب عن المفكر الألماني البارز فالتر بنيامين. وأضاف أن الكتاب الأول هو مجموعة من الأعمال المختارة المترجمة مباشرة من اللغة الألمانية بشكل نقدي، وقد تم مراجعتها عدة مرات، حيث عمل على إعدادها مع عدد من الزملاء على مدار سنوات. وأوضح العطار أن كل ترجمة تتضمن مقدمة توضح تاريخ النص المادي: متى كتب، ومتى نشر، ومتى تمت الترجمة، وإلى أي لغة، بحيث تُشرح طبيعة العمل عبر صفحتين إلى ثلاث صفحات تقريباً، لتقديم قراءة نقدية شاملة للنص.

وأضاف خلال زيارته جناح دار الشروق في معرض القاهرة للكتاب أن الكتاب الثاني عبارة عن دراسة مستفيضة حوالي ٢٤٠ صفحة، تحاول تقديم مداخل مختلفة للقراء العرب لفهم أهمية فالتر بنيامين بالنسبة للقارئ العربي المعاصر، واستلهام نوع من التفكير النقدي. وأوضح أن بنيامين يختلف عن أي فيلسوف معاصر، إذ لا يقدم فلسفة مثالية جاهزة، بل ينطلق من المادة والأعمال والمباني والممرات، مستخدماً الواقع المحيط به للتفاعل معه وتحليل الأعمال الفنية والأدبية والنصوص لاستنباط مفاهيم الوجود والعالم.

وأشار العطار إلى أن أهمية بنيامين تكمن في قدرته على تقديم نقد جذري يفتح مساحات جدلية ونقدية جديدة، ويتيح للقارئ العربي استلهام طريقة تفكيره وتفكيكه للمفاهيم مثل التاريخ والفن والفلسفة، بما يسهم في إثراء المشهد الفكري العربي المعاصر.

يذكر أن الكتاب الأول يحمل عنوان: «فالتر بنيامين بين وهم العلمانية والعقل الدنيوي: نحو فهم عربي معاصر»، فيما يأتي الكتاب الثاني بعنوان: «فالتر بنيامين: مختارات عن النُسخ النقدية الألمانية» وهو ترجمة نخبة من أبرز المترجمين عن الألمانية، ومراجعة وتقديم عاطف بطرس العطار.

وفي تقديم الناشر للكتاب جاء: رغم المكانة التي يحتلها بنيامين في الفكر العالمي، ظل صوته يصل إلى القارئ العربي لسنوات طويلة بصورة مجزأة وعبر لغات وسيطة. ومن هنا يهدف المشروع الجديد إلى فتح نافذة جادة على فكره، وتوفير أداة معرفية أساسية لكل باحث ومثقف عربي يسعى لتجاوز المأزق الفكري الراهن.



