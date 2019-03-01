قالت مصادر مطلعة، إن مجموعة "ميتسوبيشي يو.اف.جيه فاينانشال جروب" (إم.يو.إف.جي) اقتربت من شراء وحدة تمويل أنشطة الطيران التابعة لمجموعة "دي.زد بنك" الألماني مقابل حوالي 3ر6 مليار دولار.

يذكر أن هذه الصفقة ستكون أكبر صفقة استحواذ للبنك الياباني، منذ الصفقة التي أسست أكبر بنك ياباني عام 2005.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مصرف "دي.في.بي بنك" التابع لمجموعة "دي.زد بنك"، يحاول منذ فترة التخلص من أصوله منذ تزايدت الفجوة في ميزانيته. في الوقت نفسه، فإن الصفقة ستكون أحدث محاولة لمجموعة "إم.يو.إف.جي" وهي أكبر مجموعة مصرفية في اليابان، للتوسع في الخارج بهدف التغلب على تراجع إيراداتها في اليابان، نتيجة انخفاض أسعار الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي.

كانت مجموعة "إم.يو.إف.جي" قد استحوذت على حصة إضافية في "بي.تي بنك دانامون إندونيسيا" واتفقت على شراء وحدة إدارة الأصول التابعة لمصرف "كومنولث بنك أوف أستراليا". في الوقت نفسه، تبيع المجموعة اليابانية حصصها في شركات مثل "ستاندرد لايف أبيردين" و"بانكو براديسكو" البرازيلية لتحسين كفاءة استثماراتها وتوفير التمويل اللازم لخططها الأخرى.

وبحسب المصادر التي وصفتها وكالة بلومبرج بالمطلعة فإنه قد يتم إعلان الصفقة بين المجموعة المصرفية اليابانية والمجموعة الألمانية في وقت لاحق من اليوم الجمعة. وستتم الصفقة من خلال ب"إم.يو.إف.جي بنك ليمتد" و"بي.أو.تي ليز" التابعتين للمجموعة اليابانية.

يذكر أن "إم.يو.إف.جي" توسع نشاطها في مجال تمويل قطاع الطيران خلال السنوات الأخيرة، كما استعانت عام 2016 بالخبير في هذا المجال "أوليفر تراوشسيك لقيادة توسعها في الأمريكتين.

وأجرت مجموعة "إم.يو.إف.جي" محادثات لشراء بنك "دي.في.بي" منذ أكثر من 4 سنوات، قبل توقف المفاوضات بسبب الخلافات حول هيكل الصفقة، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج في ذلك الوقت.

تأسس مجموعة "إم.يو.إف.جي" عندما اشترى بنك "ميتسوبيشي طوكيو فاينانشال جروب" بنك "يو.إف.جيه هولدنجز" عام 2005 في صفقة بلغت قيمتها 1ر3 تريليون ين.