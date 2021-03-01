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عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد لقاء أول سفير إماراتي معتمد لدى إسرائيل محمد محمود آل خاجة، اليوم الاثنين، بوزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشنكازي.

وأكد السفير الإماراتي المعتمد لدى إسرائيل محمد محمود آل خاجة أن الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين البلدين يعد إنجازا تاريخيا، وكل خيار غير السلام يعني دمارا وفقرا ومعاناة إنسانية.

وقال لدى تقديم أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين كأول سفير للإمارات لدى تل أبيب: «الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين بلدينا خطوة نحو تطوير التعاون والتبادل في كافة المجالات بين أبو ظبي وتل أبيب».

وأضاف: «تحمل دولتانا قواسم مشتركة ورؤية مستقبلية واحدة، تحمل قيم التسامح الآن أكثر من أي وقت مضى، والاتفاق الإبراهيمي الموقع العام الماضي يحمل صفحة جديدة من العلاقات بين الدولتين».

من جهته، رحب الرئيس الإسرائيلي بالسفير الإماراتي بالعربية قائلا: «أهلا وسهلا بكم».