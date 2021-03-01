الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطلب من أمريكا وإيران عدم استخدام عملها كورقة مساومة في المفاوضات

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سعى المراقبون النوويون إلى منع انحراف عملهم بصورة أكبر جراء الأزمة الشديدة حول البرنامج النووي الإيراني، فيما يقرر الدبلوماسيون الأمريكيون والأوروبيون هذا الأسبوع ما إذا كان سيتم توجيه اللوم رسميا لطهران.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المفتشين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذين قاموا خلال السنوات الأربعة الماضية بزهاء 170 زيارة بناء على إشعار قصير لمواقع في إيران، هم من أكثر ضحايا هذا النزاع.

هؤلاء المفتشون خسروا حقهم في طلب إجراء تفتيشات مفاجئة وزيارة منشآت مهمة الشهر الماضي بعد أن علقت إيران الامتثال لما يسمى بالبروتكول الإضافي للوكالة الذرية حسبما ذكر مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي خلال إيجاز صحفي اليوم الاثنين.

وقال جروسي "لا يمكنك أن تعرف ما إذا كان في وسعك النوم الليلة، أم سوف يستبد بك القلق لأنه ليس لديك تفتيشات".

ومضى يقول "إن عمل الوكالة يجب ألا يصبح ورقة مساومة في المفاوضات".