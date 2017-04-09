الشرطة النرويجية تمنع جريتا تونبرج من المشاركة في احتجاجات تدافع عن حقوق السكان الأصليين

أبعدت الشرطة النرويجية، متظاهرين كانوا يدافعون اليوم الأربعاء، عن حقوق السكان الأصليين من خلال إغلاقهم لاجزاء كبيرة من المداخل المؤدية إلى الوزارات في النرويج.

وكان من بين المتظاهرين، الناشطة السويدية الشابة المعنية بقضايا المناخ، جريتا تونبرج.

وشوهدت تونبرج في لقطات فيديو التقطتها العديد من وسائل الإعلام النرويجية، أثناء اقتياد الشرطة لها.

وشاركت تونبرج في احتجاج أمام وزارة المالية النرويجية كان موجها مثل فعاليات أخرى مشابهة في أوسلو، ضد مزرعة رياح في منطقة يسكنها العديد من رعاة الرنة من السكان الأصليين.

وتم إبعاد الناشطة الشابة (20 عاما) في وقت لاحق من المشاركة في احتجاج آخر أمام وزارة المناخ والبيئة النرويجية. ثم تم إبعادها مجددا مثل باقي المتظاهرين، أثناء مظاهرة أخرى تم تنظيمها بجانب الوزارة.

وكانت أعلى محكمة في النرويج قضت في أكتوبر من عام 2021، بأن مزرعة الرياح تنتهك حقوق السكان الأصليين في المنطقة. ومع ذلك، لم يتم اتخاذ أي إجراء منذ أكثر من 500 يوم منذ صدور الحكم، ويرغب النشطاء حاليا من الحكومة إزالة مزرعة الرياح.