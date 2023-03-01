بلينكن يجدد التزام بلاده الراسخ بسيادة كازاخستان وطاجيكستان وتركمانستان وسلامة أراضيهم

جدد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن التزام الولايات المتحدة الراسخ بسيادة كازاخستان واستقلالها وسلامة أراضيها.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال لقاء بلينكن مع الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف في العاصمة أستانا، لمناقشة مجموعة من المصالح الثنائية المشتركة.

كما أعرب بلينكن، خلال الاجتماع، عن دعم الولايات المتحدة الكامل لأهداف أجندة إصلاح الرئيس توكاييف، معربا عن تطلعه إلى التنفيذ الكامل للإصلاحات لصالح شعب كازاخستان.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي التزام الولايات المتحدة بالعمل مع الحكومة والمجتمع المدني والشركاء الكازاخيين الآخرين لتعزيز القيم المشتركة بين البلدين.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وكازاخستان وتعزيز الترابط الإقليمي.

من ناحية أخرى، التقى وزير الخارجية الأمريكي، بنظيره الطاجيكي سيروج الدين محي الدين على هامش اجتماع وزراء خارجية دول آسيا الوسطى الخمس والولايات المتحدة بصيغة (C5+1)، المنعقد في العاصمة الكازاخية "أستانا".

وأكد بلينكن مجددًا على الحاجة إلى التعاون الوثيق بشأن القضايا المتعلقة بأفغانستان، بما في ذلك الدعوة إلى احترام حقوق النساء والفتيات في أفغانستان.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على التزام بلاده بأن تكون شريكًا موثوقًا لطاجيكستان، مجددا التأكيد على دعم بلاده لسيادة طاجيكستان واستقلالها وسلامة أراضيها.

وعلى هامش الاجتماع أيضا بحث بلينكن مع وزير خارجية تركمانستان رشيد ميريدوف خيارات الشراكة في مبادرات أزمة المناخ والأمن والنمو الاقتصادي.

وسلط وزير الخارجية الأمريكي، خلال الاجتماع، الضوء على دعم بلاده لسيادة تركمانستان واستقلالها وسلامة أراضيها، وأشاد بأكثر من 30 عامًا من العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما أعرب بلينكن عن تقديره لنظيره ميريدوف على مشاركة تركمانستان في هذا الاجتماع الوزاري الدبلوماسي والتعاون المستمر في مجموعة من البرامج.