الأسرى الفلسطينيون بسجون الاحتلال يواصلون العصيان لليوم الـ16 على التوالي

واصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ16 على التوالي، خطوات العصيان ضد إجراءات وزير الأمن الداخلي المتطرف "بن جفير".

وضمن خطواتهم المتصاعدة والمقرة اليوم الأربعاء، ينفذ الأسرى خطوة "الإرباك الليلي"، والمتمثلة بالطرق على الأبواب والتكبير عند الساعة الـ10 مساء.

وكان الأسرى، قد أغلقوا أمس الثلاثاء، الأقسام.. حيث توقفت جميع مظاهر الحياه الاعتقالية اليومية التي تحكمها أنظمة السجن، كما ارتدى الأسرى زي (الشاباص)، في رسالة مستمرة على استعدادهم للمواجهة الجماعية، وذلك ضمن مسار الاستمرار في الاستعداد لمعركة الإضراب عن الطعام المقررة في الأول من رمضان المقبل، تحت عنوان: (بركان الحرية أو الشهادة)، كما تعمدوا التأخر في الخروج إلى "البوسطة" حتى الساعة الثامنة صباحا.

يشار إلى أن الأسرى منذ تاريخ الـ14 من فبراير الماضي، شرعوا بخطوات نضالية، بعد أن أعلنت إدارة السجون، وتحديدا في سجن (نفحة)، البدء بتنفيذ الإجراءات التنكيلية التي أوصى بها المتطرف (بن جفير)، وفعليا بدأت إدارة السجون بإعلان تهديداتها، بتطبيق جملة من الإجراءات، وكان أول هذه الإجراءات، التحكم في كمية المياه التي يستخدمها الأسرى، وتقليص مدة الاستحمام بحيث يسمح للأسرى بالاستحمام في ساعة محددة، كما تم وضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام في الأقسام الجديدة في سجن (نفحة).

وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال بنهاية يناير الماضي 4780 أسيرا، منهم 29 أسيرة، و160 طفلا.