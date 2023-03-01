الجامعة التكنولوجية بالأقصر تشارك في المعسكر التدريبي لنادي ريادة الأعمال

أعلنت جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، مشاركتها في فعاليات المعسكر التدريبي لنادي ريادة الأعمال بجامعة الأقصر، تحت عنوان (توليد أفكار وتصميم أفكار للمشروعات الابتكارية والتكنولوجية)، في الفترة في الفترة من 12 حتى 16 من مارس الجاري بمكتبة مصر العامة.

وتأتي فعاليات المعسكر تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين، القائم بتسيير أعمال رئيس جامعة الأقصر، والدكتور عادل زين الدين محمد، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، ودعم وتعاون أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وتحت إشراف ومتابعة الدكتورة وفاء عبد الرشيد، المدير التنفيذي لمكاتب التايكو بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وأوضح رئيس جامعة طيبة، أن أولوية الاختيار للطلاب ستكون للأوائل في نتيجة الفصل الدراسي الأول، وعلى الراغبين في الاشتراك التسجيل على رابط المشاركة المعلن عنه من خلال صفحة الجامعة الرسمية.