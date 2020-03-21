البنك المركزي الألماني يعلن مجددا عدم تحويل أرباح للحكومة عن عام 2022

أعلن رئيس البنك المركزي الألماني يوأخيم ناجل، اليوم الأربعاء، أن البنك لن يحول أرباحا إلى الحكومة الألمانية عن عام 2022 كما حدث في العامين 2021 و2020.

وأوضح ناجل، أن البنك اضطر إلى استخدام مليار يورو من احتياطي المخاطر؛ لتجنب تسجيل خسائر.

وأردف:" البنك اضطر إلى تحمل أعباء مالية خاصة في عام 2022".

وذكر البنك المركزي الألماني، أن حسابات الربح والخسارة للأعوام المقبلة تشير إلى أن من المتوقع أن تزداد الأعباء بشكل ملحوظ بسبب المخزون الكبير من الأوراق المالية والتحول في أسعار الفائدة.

وكان ناجل نوه، مؤخرا بأن البنك خصص بالفعل في الأعوام الماضية احتياطيا بقيمة مليارات اليورو لمثل هذه الحالات، ووصلت قيمة هذا الاحتياطي وفقا لأحدث الأرقام إلى 19.2 مليار يورو.

وقال ناجل، إن من الممكن لسياسة رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو، أن تؤدي إلى أن تكون هناك سنوات سيسجل فيها البنك خسائر بدرجة احتمال كبيرة.

والبنك لم يتمكن من تحويل أرباح إلى الميزانية الاتحادية في عامي أزمة كورونا 2020 و2021، وبرر البنك عدم التحويل بتخصيص المزيد من الأموال للمخاطر المحتملة الناجمة عن السياسة النقدية التي يقودها البنك المركزي الأوروبي.

وكانت وزارة المالية الألمانية، اعتادت على مدار سنوات في التخطيط للميزانية الاتحادية على تحويل أرباح بقيمة 2.5 مليار يورو من البنك المركزي، ووصل التحويل في عام 2019 إلى أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية حيث بلغ 5.85 مليار يورو، إبان تولي المستشار الحالي أولاف شولتس منصب وزير المالية.