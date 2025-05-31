شوبير يكشف موعد انضمام بن رمضان وتريزيجيه لمران الأهلي

يكثف النادي الأهلي استعداداته لانطلاق مشواره في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو المقبل، وذلك تحت قيادة المدير الفني الجديد، الإسباني خوسيه ريفيرو، الذي تولى المهمة الفنية للفريق بعد أيام قليلة فقط من التتويج بلقب الدوري المصري للمرة الخامسة والأربعين في تاريخه.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات تلفزيونية، عن تفاصيل استعدادات القلعة الحمراء، مؤكدًا أن حمدي فتحي، العائد من تجربة احترافية مع نادي الوكرة القطري، سينضم رسميًا لتدريبات الفريق بدءًا من يوم السبت، ليكون ضمن القائمة المشاركة في البطولة العالمية.

كما أشار شوبير إلى أن محمود حسن «تريزيجيه» سيبدأ مشواره مع الأهلي في الثاني من يونيو المقبل، عقب انتهاء موسمه مع الريان القطري، ليعزز صفوف الفريق بعدما أتم انتقاله بشكل نهائي قادمًا من نادي طرابزون سبور التركي.

كما أشار إلى أن التونسي محمد على بن رمضان للعودة سيلتحق بتدريبات الفريق بدءًا من يوم الإثنين المقبل.

الجدير بالذكر، أن النادي الأهلي أرسل طلبًا رسميًا إلى نادي الخلود السعودي، يطلب فيه السماح بانضمام المالي أليو ديانج إلى تحضيرات الفريق قبل نهاية عقده المقرر في 30 يونيو، بهدف دمجه مبكرًا في البرنامج الإعدادي للمونديال.