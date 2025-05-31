ماس كهربائي يتسبب في نشوب حريق بمنزلين في سوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية في سوهاج، من السيطرة على حريق منزلين بدائرة مركز شرطة طهطا، دون وقوع إصابات بشرية.

وتلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد علي الكتبي مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بنشوب حريق منزل بقرية نجع حمد بدائرة مركز طهطا.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين نشوب حريق بمنزل مكون من طابق واحد مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية ملك "عزمي. ش"، 57 سنة، مدرس ومقيم بذات الناحية، وتطاير منه شرر إلى منزل ملاصق بذات المكونات ملك "قدري. خ"، 36 سنة، سائق ومقيم بذات الناحية.

وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، ولم ينجم عن ذلك ثمة إصابات، وكانت التلفيات عبارة عن احتراق بعض الأثاث بالمنزلين.

وأفاد مالكا المنزلين، بمضمون ما تقدم، وأضاف الأول أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من توصيلات عشوائية، ولم يتهما أحدا بالتسبب فـي ذلك، ونفيا الشبهة الجنائية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا للعرض على جهات التحقيق المختصة.