النيابة تستعجل تحريات واقعة مقتل شاب في الإسكندرية

تباشر نيابة الدخيلة في الإسكندرية، التحقيق في واقعة القبض على شخصين، عاطلين، لهما معلومات جنائية مسجلة؛ لاتهامهما بقتل ثالث بسلاح أبيض في شارع المرور، منطقة العجمي.

واستعجلت النيابة تحريات المباحث الجنائية، وتقرير الطب الشرعي الخاص بمناظرة جثة القتيل والتصريح بدفنها، بالإضافة إلى مدها بأقوال شهود العيان، ومناظرة محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة في المنطقة لبيان ملابسات الحادث.

وكان اللواء حسن عطية مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي، بقيام شخصين بقتل ثالث في الشارع، وذلك أثناء تواجدهم في نطاق دائرة القسم.

وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ، رفقة سيارة الإسعاف، تبين من المعاينة والفحص الأولي، مقتل شخص على يد آخرين بسلاح أبيض، ثم مثل أحدهما بجثته، وقاما بتصوير نفسهما بهاتف محمول يظهر الدماء على ملابسهما، وذلك انتقامًا من تدخل المجني عليه لفض مشاجرة بينهما وآخرين.

وبتقنين الإجراءات، وتتبع خطوات المتهمين تم إلقاء القبض عليهما، وبحوزتهما السلاح الأبيض، والهاتف المحمول المستخدم في الواقعة التي تم ارتكابها في منتصف الطريق العام، وباقتيادهما إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهتهما أقرا بالواقعة.

تم التحفظ على الأسلحة المستخدمة في الحادث، والهاتف المحمول، ونقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.