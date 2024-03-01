مكتب التدقيق البريطاني: تكلفة برنامج ترحيل اللاجئين لرواندا قد ترتفع إلى 500 مليون إسترليني

خلص تحقيق أجراه مكتب التدقيق الوطني في بريطانيا إلى أن تكلفة برنامج ترحيل اللاجئين لرواندا، الذي طرحه رئيس الوزراء ريشي سوناك، يمكن أن ترتفع إلى 500 مليون جنيه إسترليني (631 مليون دولار)، بالإضافة إلى مئات الآلاف الأخرى لكل شخص يتم ترحيله.



وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) بأن وزارة الداخلية رفضت حتى الآن الإفصاح عن المبالغ الأخرى التي وافقت المملكة المتحدة على دفعها لكيجالي بموجب الخطة، وذلك بالإضافة إلى 290 مليون جنيه تأكدت بالفعل. ولكن تقرير مكتب التدقيق الوطني كشف النقاب عن نفقات أخرى بالملايين، بما يشمل 11 ألف جنيه أسترليني مقابل تذكرة الطيران لكل مهاجر.



ودفعت الحكومة البريطانية بالفعل لكيجالي 220 مليون جنيه أسترليني بموجب "صندوق التحول والتكامل الاقتصادي" الذي أنشئ لدعم النمو في رواندا، رغم أن الرحلات الجوية مازالت متوقفة وسط سلسلة من الانتكاسات القضائية.



وكان من المعروف بالفعل أنه جرى تخصيص 50 مليون جنيه إضافية للشراكة، للعام المقبل. ولكن مكتب التدقيق الوطني كشف أن نفس المبلغ سوف يتم إرساله أيضا لرواندا في 2025 و202، لتصل التكلفة إلى 370 مليون جنيه.