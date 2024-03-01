نقابة المهن الموسيقية تنعى الموسيقار حلمي بكر

نعى مجلس نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، الموسيقار حلمى بكر الذى وافته المنية منذ قليل بعد صراع مع المرض.

وقالت النقابة فى بيان رسمى: "إن البشرية فقدت موسيقارا كبيرا تبقى ألحانه في ذهن محبيه، ويتقدم الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين وأعضاء مجلس النقابة بخالص العزاء لأسرة الموسيقار الراحل آملا أن يلهمهم المولى الصبر والسلوان".

ورحل الموسيقار حلمي بكر في مستشفى كفر صقر بالشرقية بعدما تدهورت حالته الصحية.

يذكر أن الموسيقار حلمي بكر ولد بحي حدائق القبة بالقاهرة في 6 ديسمبر 1937، وتخرج في المعهد العالي للموسيقى العربية، وعمل كمدرس موسيقى عقب تخرجه بإحدى المدارس الحكومية ، وتصادف أن جاءت المطربة الراحلة (وردة) لإحياء إحدى الحفلات فاستمعت لبعض ألحانه فأعجبتها وصممت على تقديمه إلى (محمد حسن الشجاعي) مدير الإذاعة المصرية في تلك الفترة.

كانت أولى أغنياته كملحن هي (كل عام وأنتم بخير) للمطرب (عبداللطيف التلباني)، ثم توالت ألحانه لكل من: (ماهر العطار، نجاة الصغيرة، محمد الحلو، على الحجار، مدحت صالح.. وغيرهم).

ولحن بكر حوالي 48 مسرحية غنائية، من أشهرها: (سيدتي الجميلة، حواديت، موسيقى في الحي الشرقي).

نال حلمي بكر عدداً من الجوائز والتكريمات، من أهمها: أحسن ملحن عربي عام 1975، وجائزة التفوق و من أشهر الأعمال التي قدمها في المسرح والسينما والتليفزيون: "سيدتي الجميلة، آخر الرجال المحترمين، فيفا زلاطا".