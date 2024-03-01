ميتا تحذف تبويب أخبار فيسبوك في أمريكا وأستراليا

أعلنت شركة فيسبوك أنها سوف تحذف تبويب "أخبار فيسبوك" في الولايات المتحدة وأستراليا اعتبارا من أوائل أبريل المقبل.

وقالت فيسبوك في تحديث نشرته أمس الخميس، إنها لن تدخل صفقات تجارية جديدة من أجل المحتوى الإخباري على "أخبار فيسبوك" في أستراليا وفرنسا وألمانيا بمجرد انقضاء الاتفاقات القائمة مع الناشرين في هذه الدول.

وانقضت صفقات الشركة مع الناشرين البريطانيين والأمريكيين بالفعل. وأضافت الشركة أنها لا تتوقع إطلاق منتجات جديدة مخصصة لناشري الأخبار مستقبلا.

ويأتي هذا النبأ بعد ثلاث سنوات من موافقة فيسبوك على دعم الناشرين الذين تختارهم في أستراليا بعد معركة صعبة مع الحكومة في كانبرا بشأن الدفع مقابل المحتوى. وأدى الخلاف إلى منع فيسبوك محتوى الأنباء الأسترالية على منصتها لفترة وجيزة.

وانتقدت الحكومة الأسترالية اليوم الجمعة، قرار ميتا، وهي الشركة الأم لفيسبوك، بـ"التوقف عن الدفع مقابل المحتوى الإخباري في عدد من الولايات القضائية" وهو ما قالت إنه "يمثل تقصيرا في التزاماتها لاستدامة الإعلام الإخباري الأسترالي".