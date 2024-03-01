محكمة نمساوية تقضي بسجن امرأتين بتهمة تعذيب صبي عمره 12 عاما

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أصدرت محكمة نمساوية حكما بالسجن على أم (33 عاما) وصديقتها السابقة، بسبب محاولة قتل ابن الأم/12 عاما/.

فقدت أصدرت محكمة "كريمس" الجزئية حكما بالسجن لمدة 20 عاما على الأم وصديقتها السابقة، التي تبلغ 40 عاما، لمدة 14 عاما. وتم وضع المرأتين في منشأة نفسية.

وأجرى المحلفون الثمانية مداولات حوالي سبع ساعات، قبل التوصل إلى حكمهم.

وأدينت الأم بمحاولة القتل والتعذيب وإهمال قاصر وحرمانه من حريته.

وتمت محاكمة صديقتها السابقة، التي تردد أنها أصدرت أوامر بسوء معاملة الصبي، بسبب التحريض على استمرار استخدام العنف والمساعدة على ذلك.

وتم اتهامها بالتحريض على الجرائم بتعليمات متعددة.