انتخاب سردار إياز صادق رئيسا جديدا للجمعية الوطنية الباكستانية

تم انتخاب، سردار أياز صادق، زعيم حزب "الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز" الرئيس الـ22 للجمعية الوطنية



وترأس راجه برفيز أشرف، جلسة الجمعية الوطنية لانتخاب الرئيس الجديد للجمعية. واحتج مجلس الاتحاد السني، خلال الجلسة، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الجمعة.



وتم التصويت لانتخاب الرئيس الجديد، من خلال اقتراع سري.



وحصل أياز صادق، زعيم حزب "الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز" على 199 صوتا، بينما حصل عامر دوجار، رئيس مجلس الاتحاد السني، على 91 صوتا. وبعد الإعلان الرسمي من قبل رجا برفيز أشرف، سيؤدي أياز صادق اليمين الدستورية أمام رئيس الجمعية الوطنية.



يأتي انتخاب أياز صادق بعد الانتخابات التشريعية التي شهدتها باكستان في الثامن من الشهر الماضي. ولم يظهر أي حزب كفائز واضح، في الانتخابات التي شهدت منافسة شديدة.ويشترط حصول أي حزب سياسي على أغلبية بسيطة هي 134 مقعدا لتشكيل حكومة.



وحصل المرشحون، الذين يدعمهم حزب حركة الانصاف الباكستانية بقيادة رئيس وزراء باكستان السابق، عمران خان، المسجون الآن، على 101 مقعد.



وفاز حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية بزعامة شريف بـ75 مقعدا واعترف بأنه ليس لديه الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة بمفرده، لكنه أصر على أنه يستطيع إخراج البلاد من الأوضاع الصعبة من خلال ائتلاف يتزعمه.



وحصل حزب الشعب الباكستاني الذي يتزعمه بيلاوال بوتو زرداري، نجل رئيسة الوزراء المقتولة بينظير بوتو، على 54 مقعدا.



واتفق حزبا شريف وزرداري على تشكيل حكومة ائتلافية.