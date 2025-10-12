اتحاد الكرة يخصص مدرجًا لعائلات لاعبي منتخب مصر في احتفالية التأهل أمام غينيا بيساو

خصص الاتحاد المصري لكرة القدم مدرجًا خاصًا داخل استاد القاهرة الدولي لعائلات لاعبي منتخب مصر، لحضور مواجهة الفراعنة أمام غينيا بيساو في الجولة الختامية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ومشاركة اللاعبين فرحتهم بالتأهل الرسمي إلى المونديال.

وأعلن الاتحاد عبر حساباته الرسمية جاهزية استاد القاهرة الدولي لاستقبال المباراة والاحتفالية التي تسبقها، وسط حضور جماهيري كبير. وشهدت الساعات الماضية توافد أعداد من المشجعين إلى محيط الملعب استعدادًا لحفل غنائي يقدمه حمادة هلال وأحمد سعد، إلى جانب عروض فنية وألعاب نارية تُقام احتفاءً بإنجاز الصعود.

ويسعى منتخب مصر للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في التصفيات، بعدما جمع 23 نقطة من سبعة انتصارات وتعادلين، متصدرًا المجموعة الأولى.

فيما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الرابع برصيد 10 نقاط، بعد تحقيقه فوزين وثلاث هزائم وأربعة تعادلات، وكانت مباراة الذهاب بين المنتخبين قد انتهت بالتعادل 1-1.

وتأتي هذه المواجهة في أجواء احتفالية خاصة، إذ يتطلع الفراعنة إلى إنهاء التصفيات بانتصار جديد أمام جماهيرهم التي تنتظر رفع راية التأهل في ليلة كروية مميزة بالعاصمة المصرية.