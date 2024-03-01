محافظ بني سويف ينيب رؤساء مركزي الفشن وببا في افتتاح 3 مساجد بعد الإحلال والتجديد بتكلفة 9 ملايين جنيه

أناب المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، رؤساء مركزي الفشن وببا، في افتتاح 3 مساجد بقرية القليعة، وعزبة الزيني بمركز الفشن، وقرية هلية مركز ببا، في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد، وإعمار بيوت الله.



حيث افتتح حمد بكري رئيس مركز ومدينة الفشن مسجد عمر بن الخطاب بقرية القليعة التابعة للوحدة المحلية لقرية تلت "بعد إحلاله وتجديده " على مساحة 360 مترًا، بتكلفة إجمالية 2.5 مليون جنيه "جهود ذاتية"، وألقى خطبة الجمعة فضيلة الشيخ محمد عيد مدير ادارة الأوقاف بالفشن، حيث تناولت خطبة الصلاة موضوع " مجالس العلم وتلاوة القرآن الكريم والاستعداد لشهر رمضان"، فيما تم افتتاح المسجد الشرقي بعزبة الزيني التابعة لقرة الجفادون بالفشن.



شهد افتتاح المسجدين، ضياء الدين إبراهيم، وشرف حمزاوى، وأحمد توفيق، نواب رئيس المركز، والشيخ محمد عيد مدير إدارة أوقاف الفشن، جمال عبدالله رئيس قرية تلت، أحمد الصغير رئيس قرية دلهانس وحيدر حسين مدير الرصد الميداني.



كما تم افتتاح مسجد العرب بقرية هلية التابعة بعد إحلاله وتجديده على مساحة 552 متراً وبتكلفة 5 ملايين حنيه، "جهود ذاتية" بحضور مدحت صلاح رئيس الوحدة المحلية ومدير أوقاف ببا، ورئيس القرية ومفتشي الإدارة، وجموع المواطنين.