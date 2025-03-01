رئيس وزراء البرتغال يسعى لإنهاء تكهنات بشأن تضارب مصالح محتمل يتعلق بشركة أسرته

يسعى رئيس وزراء البرتغال لويس مونتينيجرو، لإنهاء تكهنات بشأن وجود تضارب محتمل في المصالح فيما يتعلق بشركة تملكها أسرته، بعد أقل من عام من تولي حكومة الأقلية التي يقودها السلطة في البلاد.

وقال رئيس الوزراء البرتغالي، إنه سيلقي خطابا إلى الأمة في وقت لاحق اليوم في لشبونة للإعلان عن "قرارات شخصية وسياسية" حتى تتمكن الحكومة من تركيز "كل اهتمامها" على خدمة البلاد، ثم يعقد اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء بعد ذلك.

وتزيد التساؤلات بشأن الشركة المملوكة لأسرة مونتينيجرو، الذي يقود حكومة مدعومة من أقلية في البرلمان، الضغوط الواقعة عليه.

وفي الشهر الماضي، حصل رئيس وزراء البرتغال، على مساعدة من أحزاب المعارضة لرفض اقتراح لتوجيه اللوم إليه، تقدم به حزب تشيجا اليميني المتطرف، الذي قال إنه يريد توضيحا بشأن الشركة لوضع نهاية للشكوك بشأن تضارب محتمل للمصالح.