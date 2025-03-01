رئيس الصومال يدعو إلى دعم الحكومة في حربها على الإرهاب

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دعا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الشعب إلى دعم الحكومة في حربها على الإرهاب.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية اليوم السبت عن شيخ محمود تأكيده ، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ضرورة التسامح والخير والرحمة ودعم ومساعدة المحتاجين.

وطالب رئيس الجمهورية أبناء الشعب بـ "دعم الحكومة في حربها لتحرير البلاد من فلول الإرهابيين".

كما وجه تهئنة خاصة إلى أبطال القوات المسلحة الوطنية التي حققت انتصارات كبيرة في الحرب على "مليشيات الخوارج" بحسب الوكالة الصومالية.

ويستخدم الصومال عبارة "ميليشيا الخوارج" للإشارة إلى حركة الشباب.

وتشن الحركة هجمات تهدف إلى الإطاحة بالحكومة الصومالية للاستيلاء على الحكم وتطبيق الشريعة الإسلامية على نحو صارم.