الثقافة تفتتح ليالي رمضان في ستاد المنصورة بعروض فنية وإنشاد ديني وورش إبداعية

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، فعاليات "ليالي رمضان الثقافية والفنية" بفرع ثقافة الدقهلية، وذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة بالشهر الكريم ونشر الأنشطة الثقافية والفنية بالمحافظات، وتستمر الفعاليات حتى 5 مارس، وتقام يوميًا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً باستاد المنصورة.

وافتتح الفعاليات الدكتور عاطف خاطر، مدير عام فرع ثقافة الدقهلية، معربًا في كلمته عن سعادته بانطلاق ليالي رمضان وما يتضمنه برنامجها من تنوع ثري.

وأكد أن الفعاليات هذا العام تتسم بزخم فني وثقافي، من خلال برنامج متكامل يخاطب مختلف الفئات العمرية، ويضم عروضًا فنية للمواهب، والإنشاد الديني، ومسرح العرائس للأطفال وذوي الهمم، وفقرة للموسيقى العربية، بجانب لقاءات توعوية تناقش قضايا اجتماعية وورشًا فنية متنوعة، بما يعكس ثراء المشهد الثقافي ويعزز قيم التماسك المجتمعي.

كما وجه الشكر لمجلس إدارة ستاد المنصورة على التعاون المثمر واستضافة الفعاليات، مختتمًا كلمته بتمنياته بأن تنال الليالي الرمضانية إعجاب الجمهور.

وشهدت الليلة الافتتاحية عرضًا فنيًا لفرقة مسرح عرائس الحلاتية بقيادة الفنان محمد قطامش، حيث قدمت باقة من الاستعراضات المتنوعة منها: "بوجي وطمطم"، "الريس متقال"، و"شكوكو".

كما أحيت فرقة تمي الأمديد للإنشاد الديني بقيادة المايسترو عادل الفقي أمسية روحانية مميزة، قدمت خلالها مجموعة من الابتهالات والأناشيد منها: "القلب يعشق كل جميل"، "المسك فاح"، "لأجل النبي"، بجانب ميدلي في حب الرسول، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وشاركت الأديبة الدكتورة سمية عودة، رئيس نادي الأدب المركزي بالدقهلية، بقصيدة بعنوان "فلاح وتأنّى"، كما أقيمت ورشة إكسسوار وحلي للفنانة مروة حسن.

واختُتمت الفعاليات بعرض بلغة الإشارة لفرقة مواهب قصر ثقافة المنصورة، قدمت خلاله أغاني: "شهر الخير"، "حي يا وحي"، و"رمضان في مصر حاجة تانية"، في لفتة تعكس الاهتمام بذوي الهمم ودمجهم في المشهد الثقافي.

وتقام الفعاليات بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة الكاتب أحمد سامي خاطر، ومن خلال فرع ثقافة الدقهلية، ضمن برنامج حافل يستمر طوال شهر رمضان، ويضم عروضًا فنية ولقاءات أدبية وورشًا إبداعية تستهدف مختلف الشرائح العمرية.

وتقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة أكثر من 679 فعالية ثقافية وفنية كبرى خلال شهر رمضان في 8 مواقع مركزية بالقاهرة والأقاليم، بالإضافة إلى مئات الفعاليات التي تنظم بالمواقع الثقافية التابعة لها في مختلف المحافظات على مدار الشهر الكريم.