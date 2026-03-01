معهد الأورام: بدء التسجيل لمؤتمر صيدلة الأورام المقرر إقامته يوم 2 أبريل المقبل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن المعهد القومي للأورام جامعة القاهرة عن بدء التسجيل في المؤتمر الأول لصيادلة الأورام بالتزامن مع ورشة العمل الرابعة لصيدلة الأورام المقرر إقامته يوم الخميس 2 أبريل 2026 في قاعة المؤتمرات الكبرى بالمعهد القومي للأورام.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد المعطي سمرة عميد المعهد القومي للأورام، جامعة القاهرة، الدكتور طارق خيري، وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث، الدكتورة داليا قدري، المدير العام لمستشفيات المعهد، الدكتورة عزة عبد الله، مدير إدارة الصيدلية.

يهدف المؤتمر إلى مناقشة أحدث مستجدات صيدلة الأورام، وتعزيز الأمان الدوائي، وتسليط الضوء على اقتصاديات الدواء وتقييم التكنولوجيا الصحية، بما يدعم الاستخدام الأمثل للعلاج وتحقيق أفضل نتائج علاجية لمرضى السرطان.

كما يشهد المؤتمر مسابقة أفضل Poster علمي حيث تُقام ضمن فعاليات المؤتمر مع تقييم من لجنة علمية متخصصة وجوائز للأعمال الفائزة، علما يأن آخر موعد للتقديم 15 مارس الجاري.