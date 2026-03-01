بدء التسجيل الإلكتروني لخريجي كليات الطب البشري بنقابة الأطباء

صرّح د. أحمد زهران مقرر لجنة التحول الرقمي بنقابة الأطباء، بأنه تم بدء تفعيل التسجيل الإلكتروني للدفعات الجديدة من خريجي كليات الطب البشري عبر الموقع الرسمي للنقابة، وذلك في إطار جهود النقابة لتطوير الخدمات وتيسير إجراءات القيد للأطباء الجدد.

وأوضح د. أحمد زهران أن التسجيل يتم من خلال الرابط التالي:

https://register.ems.org.eg/register

وأشار إلى أن النظام يتيح للأطباء إتمام عملية التسجيل بسهولة سواء من خلال الهاتف المحمول أو جهاز الكمبيوتر، دون الحاجة للحضور إلى النقابة في مرحلة إدخال البيانات، مما يساهم في توفير الوقت والجهد وتنظيم إجراءات القيد.

وأضاف أن عملية التسجيل تتم من خلال أربع مراحل أساسية تشمل:

1️⃣ إدخال البيانات الشخصية

2️⃣ إدخال بيانات محل الإقامة ووسائل التواصل

3️⃣ إدخال البيانات الأكاديمية

4️⃣ رفع المستندات المطلوبة

كما أوضح أن المستندات المطلوبة تشمل:

• صورة شخصية

• صورة بطاقة الرقم القومي

• شهادة التخرج

• شهادة الميلاد

• صحيفة الحالة الجنائية

• شهادة الامتياز

وأكد مقرر لجنة التحول الرقمي أنه سيتم مراجعة جميع البيانات والمستندات المرفوعة عبر الموقع ومطابقتها لاحقًا مع الأصول، مشيرًا إلى أنه في حالة وجود أي خطأ في البيانات بعد التسجيل يمكن للطبيب التوجه إلى النقابة العامة – قسم تكنولوجيا المعلومات (IT) لتعديل البيانات.

كما نوه إلى إمكانية استخدام أي من تطبيقات المسح الضوئي (Scanner) عبر الهاتف المحمول لتصوير المستندات ورفعها على الموقع بجودة مناسبة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة التحول الرقمي بنقابة الأطباء لتطوير الخدمات المقدمة للأطباء وتبسيط الإجراءات بما يواكب التطور التكنولوجي .