أربيلوا يرفض تحديد موعد عودة مبابي ويؤكد: لن نغامر به قبل التعافي الكامل

تجنب ألفارو أربيلوا، المدير الفني لـريال مدريد، الكشف عن جدول زمني لعودة نجمه الفرنسي كيليان مبابي، مؤكدًا أن أولوية الجهاز الفني تتمثل في تعافيه التام قبل الدفع به مجددًا في المباريات.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة خيتافي ضمن منافسات الدوري الإسباني، شدد أربيلوا على أن اللاعب يعاني من آلام في الركبة اليسرى، وأن النادي يفضّل التعامل مع حالته بحذر، قائلاً إن الهدف هو عودته «بنسبة 100% وبأقصى درجات الأمان».

وأوضح المدرب الإسباني أن الجهاز الطبي يتابع حالة مبابي يومًا بيوم، رافضًا الالتزام بأي مدة زمنية محددة، بعدما كان قد لمح سابقًا إلى احتمالية غيابه لعدة أيام أو حتى أسابيع.

وأضاف أن القرار النهائي بشأن مشاركته سيتحدد بناءً على شعوره ومدى زوال الآلام بشكل كامل.

ويعاني قائد منتخب فرنسا من إصابة في الرباط الجانبي للركبة اليسرى منذ أواخر عام 2025، ما اضطره للانسحاب من مواجهة بنفيكا في إياب ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما اشتكى من آلام متواصلة خلال التدريبات.

ومن المنتظر أن يخضع مبابي لفترة راحة لا تقل عن عشرة أيام لضمان تعافٍ فعلي، خاصة أنه عاد سابقًا بشكل متعجل في مطلع يناير، بعد 11 يومًا فقط من إعلان إصابته، وهو ما لم يسمح له باستعادة جاهزيته الكاملة آنذاك.