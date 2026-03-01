الشرطة الباكستانية: مقتل 6 أشخاص في اشتباكات إثر اقتحام متظاهرين القنصلية الأمريكية بعد اغتيال خامنئي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص، في اشتباكات اندلعت، اليوم الأحد، إثر اقتحام مئات المتظاهرين القنصلية الأمريكية في مدينة كراتشي الساحلية الباكستانية.

وجاءت أعمال العنف عقب الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، والذي أسفر عن اغتيال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وأفادت الشرطة ومسئولون في أحد المستشفيات بكراتشي، بإصابة 8 أشخاص على الأقل في الاشتباكات.

وقالت شرطة كراتشي، إنها قامت بتفريق المتظاهرين في وقت لاحق، وأن الوضع تحت السيطرة الآن.

جدير بالذكر أن كراتشي هي عاصمة إقليم السند الواقع في جنوب البلاد.