 تضم السفارة الأمريكية.. متظاهرون يحاولون اقتحام المنطقة الخضراء في بغداد - بوابة الشروق
الأحد 1 مارس 2026 10:24 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

تضم السفارة الأمريكية.. متظاهرون يحاولون اقتحام المنطقة الخضراء في بغداد

رقية السيسي
نشر في: الأحد 1 مارس 2026 - 9:49 ص | آخر تحديث: الأحد 1 مارس 2026 - 9:49 ص

حاول متظاهرون اقتحام المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، التي تضم مقر السفارة الأمريكية، ردا على مقتل المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي.

وأظهرت مقاطع فيديو اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن العراقية صباح الأحد عند جسر 14 يوليو، الذي يعبر نهر دجلة ويؤدي إلى المنطقة الخضراء، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وتضم المنطقة الخضراء في بغداد مقار حكومية عراقية وعددا من السفارات، من بينها السفارة الأمريكية.

وفي مناطق أخرى من العراق، خرجت حشود كبيرة في محافظتي ذي قار والبصرة الجنوبيتين، تنديدا بمقتل خامنئي.

وتُظهر مقاطع فيديو جموعا تسير في الشوارع وهي تهتف وترفع الأعلام.

وأعلنت الحكومة العراقية الحداد لمدة ثلاثة أيام، وقدمت تعازيها لإيران عقب وفاة خامنئي.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، إن الهجوم المشترك الأمريكي - الإسرائيلي على إيران "عمل عدواني سافر وفعل مدان ينتهك جميع المعايير الإنسانية والأخلاقية".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك