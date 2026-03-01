سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حاول متظاهرون اقتحام المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، التي تضم مقر السفارة الأمريكية، ردا على مقتل المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي.

وأظهرت مقاطع فيديو اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن العراقية صباح الأحد عند جسر 14 يوليو، الذي يعبر نهر دجلة ويؤدي إلى المنطقة الخضراء، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وتضم المنطقة الخضراء في بغداد مقار حكومية عراقية وعددا من السفارات، من بينها السفارة الأمريكية.

وفي مناطق أخرى من العراق، خرجت حشود كبيرة في محافظتي ذي قار والبصرة الجنوبيتين، تنديدا بمقتل خامنئي.

وتُظهر مقاطع فيديو جموعا تسير في الشوارع وهي تهتف وترفع الأعلام.

وأعلنت الحكومة العراقية الحداد لمدة ثلاثة أيام، وقدمت تعازيها لإيران عقب وفاة خامنئي.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، إن الهجوم المشترك الأمريكي - الإسرائيلي على إيران "عمل عدواني سافر وفعل مدان ينتهك جميع المعايير الإنسانية والأخلاقية".