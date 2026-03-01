 الجيش الإسرائيلي يعلن إمكانية مغادرة الملاجئ بعد هجمات صاروخية - بوابة الشروق
الأحد 1 مارس 2026 9:53 ص القاهرة
الجيش الإسرائيلي يعلن إمكانية مغادرة الملاجئ بعد هجمات صاروخية

د ب أ
نشر في: الأحد 1 مارس 2026 - 9:32 ص | آخر تحديث: الأحد 1 مارس 2026 - 9:32 ص

أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء الوضع الطارئ بعد هجمات صاروخية يعتقد أنها قادمة من إيران.

وقال الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، إن المواطنين في جميع مناطق البلاد يمكنهم مغادرة الملاجئ، ولكن يتعين أن يبقوا قريبين منها. وكان قد تم نشر أنظمة الدفاع الجوي في وقت سابق لصد الهجمات.

ووفقا للجيش، فإنه للمرة الـ20، اضطر الملايين من الإسرائيليين إلى الفرار إلى أماكن الملاجئ خلال الـ 24 ساعة الماضية بسبب الهجمات الإيرانية.

وقد واصلت القوات الجوية الإسرائيلية هجماتها على القواعد الصاروخية وأنظمة الدفاع الجوي في إيران خلال الليل.

