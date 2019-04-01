سياسي ألماني بارز: عرش أردوغان يهتز للمرة الأولى بعد الانتخابات البلدية

أعرب السياسي البارز بحزب الخضر الألماني جيم أوزديمير عن رأيه في أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يواجه ضغطا بعد الانتخابات البلدية التركية.

وقال أوزديمير الذي شغل منصب رئيس حزب الخضر الألماني سابقا لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية: "للمرة الأولى يهتز عرش حاكم البوسفور".

وأضاف السياسي الألماني البارز أن الوضع الاقتصادي الكارثي وتكاتف المعارضة تسببت في "زعزعة المطالبة المطلقة بالسلطة للرئيس التركي، الانتصارات الانتخابية للمعارضة في أنقرة واسطنبول يمكن أن تكون بداية النهاية لعهد أردوغان".

يشار إلى أن المعارضة تقدمت مؤخرا في السباق حول منصب العمدة في اسطنبول على مرشح حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه أردوغان.

وفي العاصمة أنقرة تقدم أمس الأحد للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاما مرشح لمنصب العمدة من الشعب الجمهوري على أخر من حزب العدالة والتنمية.

ومن جانبه، قال رئيس الجالية التركية في ألمانيا جوكاي صوفو أوغلو لشبكة التحرير الصحفي بألمانيا إنه يتعين على أردوغان حاليا العمل مع عمد من المعارضة، وأضاف: "يعد هذا فرصة لتركيا للدخول في حوار مع بعضها البعض".

يذكر أنه أجريت أمس الأحد الانتخابات البلدية في تركيا، والتي كانت اختبارا مهما للرئيس التركي، بعد تسعة أشهر من توليه منصب الرئيس التنفيذي للبلاد بصلاحيات موسعة.