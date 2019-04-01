الطائرات الحربية التركية تدمر اهدافا لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق

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شنت طائرات حربية تركية اليوم الاثنين، غارات على أهداف لحزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) شمالي العراق، وفقا لوزارة الدفاع الوطني التركية.

قالت الوزارة في صحفتها على موقع تويتر "العمليات الجوية التي تم شنها اليوم الاثنين، ضربت اهدافا إرهابية في مناطق افاسين وبوسيان وهاكورك".

وأضافت "تم خلال هذه الغارات تدمير مواقع أسلحة وملاجئ ومستودعات ذخيرة يستخدمها إرهابيو حزب العمال الكردستاني".

يشار إلى أن تركيا تشن بشكل متكرر هجمات تستهدف مواقع لحزب العمال الكردستاني في جنوب شرقي البلاد شمالي العراق.

ومنذ قيام الحزب بشن هجمات قبل أكثر من 30 عامًا ضد تركيا، لقى 40 ألف شخص حتفهم، بمن فيهم العديد من النساء والأطفال.

وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الحزب كمنظمة إرهابية.