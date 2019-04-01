سيدة أعمال روسية من بين قتلى تحطم طائرة بألمانيا

ذكرت الشرطة الألمانية في ولاية هيسن اليوم الأحد، أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم جراء سقوط طائرة صغيرة في مدينة ارتسهاوزن فيما أصيب ثلاثة أفراد من الشرطة فى حادث تصادم لسيارتهم عندما كانوا في طريقهم إلى مكان الحادث.

وسقطت الطائرة التي تضم ستة مقاعد فوق حقل مزروع بنبات الهليون واندلعت فيها النيران.

وكان من الضحايا، سيدة الأعمال الروسية الشهيرة ناتاليا فيليوفا الشريكة في ملكية شركة "إس 7 ايرلاينز" حسبما قالت الشركة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في موسكو. وتعد السيدة / 55 عاما/ واحدة من أغنى السيدات في روسيا.

وقالت متحدثة: "هذه خسارة لا يمكن تعويضها"، مضيفة أن فيليوفا كانت مديرة ملهمة وسيدة رائعة.

ووفقا لتقارير إعلامية روسية، فإن الراكبين الآخرين يعتقد أنهما والد فيليوفا والطيار.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الشواهد الأولية أفادت باحتراق الطائرة تماما بعد سقوطها، وغطى الحطام دائرة نصف قطرها 20 مترا حول الطائرة، وأغلقت الشرطة دائرة الحادث على نطاق واسع.

وتولى التحقيق في الواقعة، الشرطة الجنائية والمكتب الاتحادي للتحقيق في حوادث الطيران، وفقا لما ذكرته الشرطة واشارت إلى قدوم العديد من قوات الشرطة وهيئات الإنقاذ من مناطق مجاورة إلى مكان الحادث.