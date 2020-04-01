رئيس وزراء باكستان يعلن إنشاء صندوق إغاثة لمحاربة فيروس كورونا

أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ضرورة محاربة فيروس "كورونا" بالوحدة والحكمة، وأعلن إنشاء صندوق الإغاثة.

وناشد خان - خلال خطابه المتلفز - الشعب والمواطنين الباكستانيين في الخارج بمساهمة في الصندوق، وقال إن الأموال عبر هذا الصندوق سيتم استخدامها لمنح المساعدة المالية للفقراء والمحتاجين والمتأثرين بفيروس "كورونا" في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن رئيس الوزراء أعلن إنشاء قوة شباب خاصة تضم متطوعين للتعامل مع الوضع الناشئ إثر انتشار الوباء وذلك بهدف مساعدة الحكومة والمؤسسات لتوزيع وتوصيل المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى للفقراء والمحتاجين المتأثرين بالإغلاق في أعقاب فيروس "كورونا"، وأشار إلى أن البنك المركزي الباكستاني قرر أيضًا منح قروض ميسرة للصناعات والمصانع التي لن تقيل الموظفين والعمال في هذا الوضع الصعب.

وترأس رئيس الوزراء في مكتبه باسلام آباد اليوم اجتماع مجلس الوزراء الفيدرالي، وناقش الاجتماع الأمور الهامة إلى جانب القضايا المتعلقة بفيروس "كورونا" والوضع المالي في البلاد.

من جانبه، أجرى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اتصالا هاتفيا مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وناقشا الوضع في جامو وكشمير المحتلة من قبل الهند إثر انتشار فيروس "كورونا"، وقال قريشي إن الهند تستمر فرض حظر التجول على الكشميريين، وأضاف أن هناك حاجة ماسة لوصول الفرق الطبية والأدوية والسلع الأساسية الأخرى إلى شعب جامو وكشمير.