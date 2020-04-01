وجه مكتب وزيرة الصحة والسكان، خطابا إلى الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، يتضمن انتقادات لأسلوب عمل بعض المستشفيات الخاصة خلال أزمة مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وذكر الخطاب -الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه، أنه قد تم رصد قيام بعض المستشفيات الخاصة "بتحويل عشوائي، ورفض لاستقبال مرضى يعانون من أعراض تنفسية" الأمر الذي أدى إلى استقبال عدد ضخم من حالات الأمراض التنفسية المزمنة، غير المشتبه في إصابتهم بكورونا، في مستشفيات الإحالة، التي أعدتها الدولة خصيصا لمواجهة جائحة كورونا، فضلا عن وصول بعض الحالات في مرحلة مرضية متأخرة.

ووجه الخطاب، المستشفيات الخاصة باتخاذ بعض الإجراءات الضرورية، على النحو التالي:

١- تخصيص منطقة وأسرة عزل لحالات اشتباه كورونا، بما يتناسب مع سعة المستشفى الخاص.

٢- ضرورة مراجعة تعريف الحالة الصادر عن وزارة الصحة.

٣- عزل حالات الاشتباه في منطقة العزل طبقا لتعريف الحالة.

٤- إبلاغ وزارة الصحة عبر الخط الساخن 105 أو التواصل مع مديرية الصحة.

٥- تسليم استمارة الترصد الخاصة بالحالة.

٦- في حالة إيجابية النتيجة للفيروس، يتم تحويل الحالة إلى مستشفى العزل ويتم تقييم الحالات المتدهورة بالاشتراك مع اللجنة المختصة.

٧- ضرورة التزام الطواقم الطبية بإجراءات مكافحة العدوى، وارتداء الواقيات.

٨- تم تخصيص جزء من طاقة الخط الساخن 105 للرد على استفسارات الحالات المشابهة.