القصبي ينعى وفاة وزير الأوقاف الأسبق: علمه أثرى مجتمعنا الإسلامي

نعى زعيم الأغلبية البرلمانية الدكتور عبد الهادى القصبي، وفاة العالم الجليل وزير الأوقاف الأسبق والمفكر الإسلامي الكبير الدكتور محمود حمدي زقزوق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والذي وافته المنية اليوم، عن عمر ناهز 87 عامًا.

وأكد القصبى أن التاريخ سيذكر الدكتور زقزوق بعلمه وفكره ومؤلفاته، والتى أثرت عالمنا الإسلامى وتقدم بخالص العزاء لأسرته وللأمة الإسلامية.

وكان محمود حمدى زقزوق عين مدرسا للفلسفة الإسلامية بكلية أصول الدين جامعة الأزهر - عام 1969، كما عمل أستاذ مساعد - عام 1974، وعمل أستاذ - عام 1979، ثم وكيلاً لكلية أصول الدين بالقاهرة ورئيس قسم الفلسفة والعقيدة (1978- 1980).

كما عين زقزوق، عميداً لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر في الفترة من عام (1987 إلى 1989)، ومن عام (1991 إلى 1995)، ثم نائبًا لرئيس جامعة الأزهر - عام 1995، إلى أن تم تعينه وزيرًا للأوقاف عام 1996.