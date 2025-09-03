 رئيس الوزراء الإسباني: رد فعل أوروبا تجاه الصراع في غزة كان فاشلا - بوابة الشروق
الأربعاء 3 سبتمبر 2025 10:30 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

رئيس الوزراء الإسباني: رد فعل أوروبا تجاه الصراع في غزة كان فاشلا

لندن - د ب أ
نشر في: الأربعاء 3 سبتمبر 2025 - 9:46 ص | آخر تحديث: الأربعاء 3 سبتمبر 2025 - 9:46 ص

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إن رد فعل أوروبا تجاه الصراع في غزة كان "فاشلا" ويخاطر بتقويض مصداقيتها العالمية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن سانشيز-أول زعيم أوروبي يتهم إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية في غزة- قال قبل لقائه مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في لندن لصحيفة الجارديان إن الصراع يمثل" إحدى أكثر حلقات العلاقات الدولية في القرن الـ21 قتامة".

وأضاف "هذا فشل"، وأوضح: "بالطبع واقعيا داخل الاتحاد الأوروبي، هناك دول منقسمة فيما يتعلق بكيفية التأثير على إسرائيل".

وقال "ولكن في رأيّ، هذا غير مقبول، ولا يمكن أن يستمر طويلا إذا أردنا أن نعزز مصداقيتنا عندما يتعلق الأمر بالأزمات الأخرى، مثل التي نواجهها في أوكرانيا".

وأشار سانشيز إلى أن الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب تنهي النظام العالمي الذي ترسخ بعد الحرب العالمية الثانية.

ولكنه أشار إلى أن انسحاب أمريكا من مؤسسات كبرى مثل منظمة الصحة العالمية يمكن أن يمنح أوروبا والمملكة المتحدة فرصة لتأكيد قيادتهما عالميا بصورة أكبر.

وقال "الحقيقة الأكثر صدمة التي نواجهها هي أن المهندس الرئيسي للنظام العالمي- وهى أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية- تعمل على إضعاف هذا النظام العالمي، وهذا أمر لن يعتبر إيجابيا بالنسبة للمجتمع الأمريكي أو بقية العالم-خاصة الدول الغربية".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك