ترامب: ضربة عسكرية أمريكية في الكاريبي استهدفت عصابة فنزويلية وأسفرت عن مقتل 11

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن ضربة عسكرية نفذها الجيش الأمريكي في منطقة جنوب البحر الكاريبي استهدفت عصابة "ترين دي أراجوا" الفنزويلية، وأسفرت عن مقتل 11 شخصا.

وقال ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "وقع الهجوم بينما كان الإرهابيون في عرض البحر في المياه الدولية ينقلون مخدرات غير مشروعة في طريقهم إلى الولايات المتحدة. لم يصب أي من أفراد القوات الأمريكية في هذه الضربة. وليكن هذا بمثابة تحذير لأي شخص يفكر حتى في محاولة إدخال المخدرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

من جهته، قال وزير الخارجية ماركو روبيو، في منشور سابق على منصة إكس، إن السفينة كانت تُشغل من قبل "منظمة مصنفة كجماعة مخدرات-إرهابية". ووصف العملية بأنها ضربة قاتلة.

وتحدث روبيو عن الضربة يوم الثلاثاء قبيل مغادرته إلى المكسيك والإكوادور لإجراء محادثات بشأن عصابات المخدرات والأمن والرسوم الجمركية وغيرها من القضايا.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت مؤخرا خططا لتعزيز قواتها البحرية في المياه قبالة فنزويلا لمواجهة تهديدات عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية.

ولم تُشر الولايات المتحدة إلى أي خطط لشن عمليات برية بالقوات التي يجري نشرها بالآلاف. ومع ذلك، ردّت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بنشر قوات على طول الساحل الفنزويلي والحدود مع كولومبيا المجاورة، إضافة إلى دعوة الفنزويليين للانخراط في ميليشيا مدنية.



