عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الأربعاء، مقطع فيديو يرصد هبوط طائرة شحن تابعة للجيش الإيراني في طهران، وعلى متنها عشرة أطنان من المساعدات الطبية التي أرسلتها تركيا إلى إيران؛ لمساعدتها في مكافحة فيروس كورونا.

وضمت المساعدات الطبية التركية المرسلة إلى إيران، أدوية وكمامات وألبسة واقية وقفازات وأجهزة لقياس الحرارة ومواد تعقيم.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، كيانوش جهانبور، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيران، إلى 47593 إصابة، وارتفاع عدد حالات الوفاة إلى 3036 حالة وفاة.