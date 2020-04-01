هيئة الخدمات الصحية البريطانية تتسلم أول دفعة من أجهزة التنفس الجديدة الأسبوع المقبل

يوفر جهاز التنفس الاصطناعي أفضل فرصة للبقاء على قيد الحياة بالنسبة للمرضى الذين يعانون من مضاعفات خطيرة بعد أن دمر الفيروس جزءا كبيرا من رئتهم.

أعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية في بيان أمس الثلاثاء، أن هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا ستتسلم أول مجموعة من أجهزة التنفس الاصطناعي الجديدة التي تعتمد على تصميم لشركة بينلون مطلع الأسبوع المقبل بعد الحصول على موافقة الأجهزة الرقابية المعنية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى اشتراك مجموعة من شركات صناعة السيارات منها ماكلارين ومرسيدس وفورد موتور إلى جانب سيمنز الألمانية للصناعة الهندسية في صناعة الجهاز الجديد.

وقالت وزارة الصحة إنه سيتم تسليم عدد غير محدد من الجهاز لاستخدامها مع مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مطلع الأسبوع المقبل على أن يتم تسليم آلاف الوحدات منه خلال الأسابيع المقبلة.

كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد دعا الشركات الصناعية إلى المساهمة في توفير أعداد كبيرة من أجهزة التنفس الاصطناعي، في ظل المخاوف من أن يتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد قدرة المستشفيات البريطانية خلال الفترة المقبلة.