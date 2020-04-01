العراق: تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا ببابل وأخرتين بالديوانية

قال محافظ مدينة بابل العراقية وكالة حسن منديل، اليوم الأربعاء، إن مختبرات الفحص في بغداد أكدت إصابة حالتين بفيروس "كورونا المستجد" الأولى في منطقة مصطفى راغب وهي لرجل مسن والثانية في منطقة الخسروية وهي أيضا لرجل في الستينيات من عمره.



وأضاف منديل، في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية أن منطقة الخسراوية سبق وأن شهدت حالة وفاة قبل شهر لرجل مسن .. مشيرا إلى اتخاذ إجراءات مشددة حول أماكن الإصابات.



وفي سياق متصل، أعلن مدير عام صحة محافظة الديوانية الدكتورة لمياء الحسناوي عن تسجيل إصابتين الأولى لسيدة من الدغارة والثانية لرجل كبير السن من قضاء عفك الذي توفى أثناء أخذ الفحص في الطوارئ.



وأوضحت أن الديوانية كانت قد سجلت 4 حالات إصابة تم شفاء 3 منها والحالة الرابعة لا زالت تتلقى العلاج.