أسامة ربيع: صرف مكافآت لجميع العاملين المشاركين في تعويم السفينة الجانحة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالاستفادة من أزمة السفينة الجانحة لزيادة قدرات الإنقاذ لدى السفينة، موضحًا أنه حرص على أن يكون بالقناة قاطرات بأكبر قوة شد متاحة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن تكلفة أكبر قاطرة متاحة تبلغ نحو نصف مليار دولار، ذاكرًا أن الصين وكوريا الجنوبية من أشهر الدول في تصنيع القاطرات.

وذكر أن سعادة الرئيس أمس بنجاح القناة في تعويم السفينة ترجع لأنه شعر بسعادة المصريين بعد الأزمات الأخيرة التي مرت بالدلة كحادثة قطاري سوهاج وأزمة السفينة الجانحة، إضافة إلى أنه كا سعيدًا بعدم لجوء الهيئة لمساعدات من دول أجنبية لإنهاء الأزمة.

وأوضح أن نحو 800 فردًا من العاملين بالقناة شاركوا في تعويم السفينة الجانحة، مشيرًا إلى صرف مكافأت لهم وعقد احتفال يوم الخميس بالصالة المغطاة لتقديم الشكر لهم، وتوضيح مدى أهمية زيارة الرئيس لهم.

