الحكومة الألمانية توافق على مساعدات إضافية للشركات في مواجهة تداعيات كورونا

اتفقت الحكومة الألمانية على صرف مساعدات كورونا إضافية للشركات.



وأعلنت وزارة المالية ووزارة الاقتصاد في برلين، اليوم الخميس، أن من المنتظر صرف مساعدات جديدة للشركات المتضررة بقوة، وعلى نحو خاص، من الإغلاقات لفترة طويلة.



وبحسب معلومات وردت لـ(د.ب.أ)، يمكن أن يصل حجم المساعدات الجديدة إلى 50 مليار يورو.



وسيتم صرف هذه المساعدات الإضافية بالتحديد لجميع الشركات التي سجلت في ثلاثة أشهر، على الأقل، منذ نوفمبر الماضي، تراجعا في إيراداتها بنسبة 50% شهريا، وسيتم صرف هذه المساعدات بشكل إضافي إلى جانب المرحلة الثالثة من مساعدات تجاوز الأزمة.



كما أنه من المنتظر إدخال تحسينات مرة أخرى على الشروط الخاصة بصرف المرحلة الثالثة من مساعدات تجاوز الأزمة.



وتهدف هذه الخطوة بالدرجة الأولى إلى تقديم مساعدات أيضا لشركات تنظيم الفعاليات وشركات السياحة.



كانت الحكومة الاتحادية أعلنت خلال مشاوراتها مع رؤساء حكومات الولايات الأسبوع الماضي صرف مساعدات كورونا إضافية للشركات التي تضررت بقوة وعلى نحو خاص من الإغلاقات على مدار فترة طويلة.



وأجرت وزارتا المالية والاقتصاد مفاوضات بهذا الشأن خلال الأيام الماضية.