أسفرت قرعة مجموهات كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر، عن مواجهات نارية وصعبة للغاية خلال البطولة التي ستقام خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

ومن المقرر أن تكون هذه النسخة هي الأخيرة التي سيشارك فيها 32 منتخبا قبل أن يتم زيادة العدد إلى 48 منتخبا بداية من 2026 في المسابقة التي ستقام في أمريكا.

وبالنظر إلى المجموعات الـ 8 سنجد أن هناك مواجهات نارية بين نجوم كرة القدم في العالم، مثل المباراة المنتظرة بين منتخب الأرجنتين مع بولندا في المجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخبي السعودية والميكسيك.

بالإضافة إلى الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، وزميله في الفريق الملكي إيدين هازارد، وصانع ألعاب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي كيفين دي بروين، وذلك عندما يلتقوا ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضا كندا والمغرب.

أما المواجهة الخاصة والتي ستجمع أصدقاء النادي، هي مباراة منتخب هولندا الذي يضم المدافع المخضرم فيرجل فان دايك، أمام السنغال الذي يلعب له ساديو ماني.

حيث سيتطلب على مدافع الريدز أن يوقف خطورة الأسد السنغالي باعتباره الأكثر معرفة بنقاط قوته وضعفه حتى لا يشكل خطورة على الطواحين الهولندية، وذلك في المجموعة الأولى التي تضم أيضا قطر والإكوادور.

وفي المجموعة الثامنة يتواجد 3 نجوم على رأس كل منتخب وهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد والكوري الجنوبي سون، لاعب توتنهام، بالإضافة إلى الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم أتليتكو مدريد الإسباني، حيث سيلتقوا في المجموعة الأخيرة التي تضم أيضا منتخب غانا.

وتضم المجموعة السابعة منتخبات قوية تجمع بين البرازيل وصربيا وسويسرا والكاميرون، حيث سيكون البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، في مواجهة خاصة مع فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس، وسيرجي ميلينكوفيتش لاعب لاتسيو الإيطالي.

أما المجموعة الرابعة فتنتظر مواجهة قوية بين كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، وحامل لقب المونديال في النسخة الماضية، مع كاسبر شمايكل حارس ليستر سيتي وكريستيان إريكسن، لاعب برينتفورد الإنجليزي ومنتخب الدنمارك، في المجموعة التي تضم أيضا تونس والملحق القاري الأول الفائز من ملحق الإمارات وأستراليا ضد بيرو.

الديربي المنتظر بين منتخب إسبانيا والماكينات الألمانية في المجموعة الخامسة حيث ستكون المباراة بين عدد من النجوم أبرزهم توماس مولر، وتير شتيجن لاعبا ألمانيا، مع اللاعب الشاب جافي، صانع ألعاب منتخب إسبانيا، في المجموعة التي تضم منتخب اليابان والملحق القاري الثاني الفائز بين كوستاريكا ونيوزيلندا.