صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ2160 حالة بقرية ريحانة بمركز أبو قرقاص

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.



أوضح دكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية ريحانه بمركز ابو قرقاص، يومي 28 و29 من مارس الماضي، بمختلف التخصصات الطبية تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين.



وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 2160 حالة مترددة، وتم صرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.



من جانبه، قال الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إنه تم تقديم الخدمات الطبية بمختلف التخصصات، حيث تم إجراء 491 حالة جراحة و420 حالة اطفال و321 باطنة و137 قلب و114 نساء و210 أسنان و303 جلدية و104 حالات أنف وأذن و60 تنظيم أسرة، إلى جانب عمل 219 تحاليل مختلفة وعمل 37 حالة موجات صوتية، وعمل 2 حالة أشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لـ150 مترددا.



وتم إجراء خلع أسنان 24 حالة بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى 40 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ124 مترددا، وتم استخدام 12 عيادات متنقلة وباقي العيادات داخل مقر الوحدة.