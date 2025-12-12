ريال مدريد يفقد فالفيردي ويترقب مصير مبابي قبل موقعة ألافيس

تلقى ريال مدريد ضربة جديدة تزيد من معاناة الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام ديبورتيفو ألافيس، بعدما تأكد غياب لاعب الوسط الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي عن التدريبات الجماعية التي أُقيمت اليوم الجمعة، إثر إصابته بإجهاد عضلي في عضلة المقربة اليمنى.

ويأتي غياب فالفيردي ليزيد من حدة الأزمة التي يواجهها الجهاز الفني بقيادة تشابي ألونسو، في وقت يعيش فيه الفريق حالة من الضغط بسبب تراجع النتائج وارتفاع عدد الإصابات قبل لقاء بالغ الأهمية في الدوري الإسباني.

وكشف الصحفي الإسباني ألفارو إستيبان عبر منصة «إكس» أن فالفيردي لم يشارك في مران اليوم، لينضم إلى قائمة الغيابات الطويلة داخل الفريق، ما يضع ألونسو في موقف صعب خلال التحضيرات لمواجهة ألافيس يوم الأحد.

ولم تتوقف المتاعب عند هذا الحد؛ إذ يواصل الفرنسي كيليان مبابي الابتعاد عن التدريبات على العشب، بعدما اشتكى من آلام في الركبة اليسرى، ما يجعل مشاركته في المباراة محل شك كبير. ويُعد مبابي أحد أهم أسلحة ريال مدريد الهجومية بعدما سجل 25 هدفًا هذا الموسم، مما يجعل غيابه المحتمل ضربة قاسية للفريق الذي يعاني بالفعل من غياب التوازن الهجومي في بعض المباريات.

ويترقب الجهاز الطبي تطورات حالة مبابي خلال الساعات المقبلة لحسم إمكانية مشاركته أمام ألافيس، في مباراة قد تكون مفصلية في مشوار الفريق هذا الموسم، خصوصًا بعد اتساع الفجوة مع برشلونة المتصدر.

وتثير هذه الغيابات مخاوف الجماهير المدريدية التي تعيش حالة من القلق، في ظل نتائج غير مستقرة وضغط متصاعد على تشابي ألونسو قبل جولة حاسمة قد تحدد الكثير في مصير الفريق بالليجا.