أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم مساء اليوم الجمعة، إصابة نجمه يزن النعيمات بالرباط الصليبي، بعد مباراة العراق في كأس العرب 2025.

وأشار الاتحاد الأردني مساء اليوم الجمعة، في بيان رسمي، إلى أن الفحوصات الطبية والصور الشعاعية التي خضع لها يزن النعيمات عقب انتهاء اللقاء، أظهرت تعرضه لقطع بالرباط الصليبي الأمامي.

ويضرب منتخب الأردن موعداً مع نظيره السعودي في الدور نصف النهائي، في اللقاء الذي يقام عند الثامنة والنصف مساء الاثنين 15 ديسمبر الجاري، على استاد البيت.

ويرتبط اسم يزن النعيمات بالانتقال إلى النادي الأهلي بعد تألقه في بطولة كأس العرب الجارية، وذلك في ظل بحث الفريق المصري عن مهاجم أساسي بعد رحيل وسام أبو علي لفريق كولومبوس كرو الأمريكي.