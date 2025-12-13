محكمة بوليفية تأمر بسجن الرئيس السابق لويس آرسي 5 أشهر

أمرت محكمة بوليفية، أمس الجمعة، باستمرار احتجاز رئيس البلاد السابق لويس آرسي لمدة خمسة أشهر على ذمة محاكمته بتهم الفساد، وهو أحدث تطور في قضية تهدد بتصاعد التوترات السياسية في بوليفيا.

وتم انتخاب آرسي (62 عاما)، وهو أحد قادة حزب الحركة نحو الاشتراكية البوليفي، في عام 2020 وترك منصبه قبل شهر بعد انتخاب أول زعيم يميني لبوليفيا منذ ما يقرب من عقدين. وينفي آرسي بشدة تهمتي الإخلال بالواجب وسوء السلوك المالي وهو يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أعوام في حالة إدانته.

وبعد يومين من اعتقال آرسي المفاجئ في شوارع العاصمة البوليفية لاباز، أمر قاض باستمرار احتجازه في جلسة استماع افتراضية يوم الجمعة.

وتم نقل آرسي إلى أحد أكبر سجون بوليفيا في لاباز خلال الليل، ولم يتم الإعلان عن موعد محاكمته.

وتتعلق الاتهامات بالتحويل المزعوم لملايين الدولارات من صندوق حكومي إلى حسابات خاصة، ويعود تاريخها إلى الفترة التي شغل فيها آرسي منصب وزير الاقتصاد في عهد الرئيس الأسبق إيفو موراليس من عام 2006 وحتى عام 2017.

وانتقد آرسي هذه الاتهامات ووصفها بأنها اضطهاد سياسي. وقال للقاضي: "أنا كبش فداء"، وأصر على أنه لم يكن له أي مشاركة شخصية في الصندوق الحكومي الخاضع للتدقيق، والذي يدعم السكان الأصليين والمزارعين الذين يشكلون العمود الفقري لدعم حزبه.