إيران تعتقل الحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي

قال مؤيدون للناشطة نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام في 2023، يوم الجمعة، إن السلطات الإيرانية ألقت القبض عليها.

وأفادت مؤسسة تحمل اسمها بأنه قد تم احتجازها خلال مراسم تأبين لمحام في مجال حقوق الإنسان عُثر عليه مؤخرا ميتا في ظروف مثيرة للشكوك.

واعترف مسئول محلي بتنفيذ عمليات اعتقال، إلا أنه لم يحدد اعتقال محمدي (53 عاما). ولم يتضح ما إذا كانت السلطات ستعيدها فورا إلى السجن، حيث كانت تقضي عقوبة إلى أن تم الإفراج عنها بشكل مؤقت في ديسمبر 2024 لأسباب صحية.

ووصف مؤيدوها، يوم الجمعة، أنها قد تعرضت "لعملية اعتقال عنيفة في وقت سابق اليوم من جانب قوات الأمن والشرطة." وأضافوا أن ناشطين آخرين قد جرى اعتقالهم أيضا.

لكن مؤيديها كانوا قد حذروا، منذ أشهر، من أن محمدي معرضة لخطر إعادتها إلى السجن بعد حصولها على إطلاق سراح مؤقت من السجن.

وقالت لجنة نوبل النرويجية إنها "تشعر بقلق عميق" بسبب اعتقال محمدي.

وقالت اللجنة في بيان إنها "تدعو السلطات الإيرانية إلى توضيح مكان محمدي على الفور وضمان سلامتها وإطلاق سراحها بدون شروط".