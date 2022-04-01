قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الديار المصرية، إن احتكار السلع كبيرة من الكبائر، مؤكدًا أن المحتكر ملعون، وفقًا لحديث الرسول.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «مانشيت»، الذي يعرض عبر فضائية «cbc»، مساء الخميس، أن «مال الأزمة ملوش لازمة، لأنه من استغلال حاجات الناس»، متوجهًا إلى المستغلين: «الفلوس دي هتنفقها وأنت في أضعف حالاتك».

وأكد أن المحتكر آثم شرعًا، لأنه يضر بمعظم الشعب، مضيفًا أن ذلك فيه ظلم كبير لعدد من الناس، لأن من يفعل ذلك يستغل حاجات الكثيرين.

واستنكر الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الديار المصرية، استغلال بعض التجار الأزمات لرفع الأسعار بدون داع، قائلا إن من يفعل ذلك يسأل أمام الله عز وجل.